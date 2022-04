Arrestan a dos hombres por criar lomitos que los vendían como carne en su taquería en Tultitlán

Detienen a 2 hombres, por presuntamente criar perros para venderlos como carne en su puesto de tacos en Tultitlán, Estado de México.

Este operativo se dio en marcha tras la denuncia ciudadana de los habitantes de la colonia Mariano Escobedo, quienes reportaron un aroma fétido muy fuerte proveniente del inmueble ubicado en la calle Sostenes Rocha.

Los vecinos declararon que desde hace aproximadamente 10 años, se veían entrar a 2 hombres, con perfil de «carniceros», puesto que utilizaban mandiles y botas.

Los habitantes refieren que ellos comenzaban a sospechar que era un criadero de perros y en ellos se encontraban perritos que se encontraban como desaparecidos, denunciando asimismo ante las autoridades, las cuales no fue fácil que estas les hicieran caso.

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, señaló una vecina del lugar.

La manera en que los vecinos lograron que les hicieran caso, fue cerrando la vía López Portillo el 19 de abril, por lo que elementos de la Fiscalía acudieron al lugar.

Por lo que entraron al inmueble y hallaron huesos de animales y botes de ácido muriático. Y vieron que los perros vivían en malas condiciones, por lo que fueron detenido dos sujetos identificados como Julio César “N” y Jorge “N” y fueron dispuestos ante la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad.

En el lugar rescataron alrededor de 40 perritos, de los cuales 5 fueron rescatados por la fundación Mundo Patitas.