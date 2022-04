Fuertes rumores indican que Vladimir Putin sufre Parkinson y cáncer de tiroides.

Tras su última aparición pública al asistir a una misa ortodoxa la tarde de este domingo, varios medios han cuestionado la salud del presidente Vladimir Putin, pues se dice que el mandatario de 69 años de edad está enfermo de una enfermedad neurodegenerativa y que incluso ya recibió un pronóstico fatal.

En el año 2020 el diario The Sun hizo notar el deterioro en la salud de Putin al señalar que Putin tenía movimientos incontrolables en sus piernas; en ese entonces se dijo que podría ser Parkinson y que incluso el jerarca ruso estaría valorando dejar el poder en 2021, cosa que no ha ocurrido.

Esta teoría fue reforzada por el sociólogo y politólogo ruso Valery Solovey, quien informó que Putin había escondido a su familia en un búnker en Altai con miras a una posible guerra nuclear, quien reveló que el presidente había recibido «un diagnóstico fatal»: un problema era de naturaleza psiconeurológica, «el otro es un problema de cáncer», expresó entonces.

Además, en redes sociales se ha compartido una reunión que sostuvo le líder del Kremlin con un funcionario en la que tratan temas relacionados con la conquista de Mariupol, en este el mandatario se ve tembloroso, sin control del movimiento de una pierna, hinchado, y apoyándose de la mesa para mantenerse tranquilo.

«Putin no se ve tan bien, ha tenido la cara bastante hinchada…Sabemos que se ha quejado de tener problemas de espalda. Incluso si no es algo peor que eso, podría ser que esté tomando altas dosis de esteroides, o puede haber algo más. Parece haber una urgencia para esto que también puede estar impulsada por factores personales», dijo a Politico a finales de febrero Fiona Hill, ex directora para asuntos de Europa y Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.