Emilio Lozoya declara que EPN le pidió sobornar a Ricardo Anaya, pues “le encantaba el dinero”. La defensa del panista asegura que estas declaraciones no tienen sustento.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, declaró que el ex presidente Enrique Peña Nieto, le ordenó sobornar a Ricardo Anaya para votar a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias, al considerarlo un aliado natural, argumentando que al panista «le encantaba el dinero».

Por su parte, según una publicación de Milenio, Eduardo Aguilar, rechazó este señalamiento, al asegurar que “es una más de la larga lista de mentiras” de Lozoya Austin.

“No tiene sustento ni prueba alguna y no debe pasarse por alto que Ricardo Anaya ni siquiera era diputado en ese momento”, se publica.

Lozoya detalló que “En este encuentro, realizado en la casa Adolfo López Mateos de la entonces residencia oficial de Los Pinos, Lozoya narró que Peña Nieto le dijo que consideraba a Ricardo Anaya “un aliado natural” para la aprobación de las reformas porque «le encantaba el dinero».

«Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’ (…) me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, continuó Lozoya.

El ex funcionario de Pemex dijo que EPN le solicitó darle dinero a Anaya, quien ya “se había comprometido a sacar adelante las leyes secundarias”, pero como era de esperarse, el PAN no daría paso sin huarache, por lo que se necesitaba el soborno, aunado a que según declara, Anaya siempre se ha llevado mal con los diputados de su partido y por eso era necesario sobornarlo por aparte.