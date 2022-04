López Obrador: “Se canceló diálogo sobre Tren Maya para evitar intereses politiqueros” 

Desde Palacio Nacional, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “El encuentro con los ambientalistas que se oponen a la construcción en el tramo 5 del Tren Maya se canceló a fin de que la institución presidencial no sea usada con intereses politiqueros”.

Durante la tradicional conferencia matutina, indicó que “Cuando existe un movimiento de transformación surge una reacción en la que se agrupan los sectores opositores a los que se conoce como reaccionarios, y es lo que está pasando actualmente en la Riviera maya”.

Así mismo, comentó “Sobre el dialogo con ambientalistas, resultó que los que salieron en la tele, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. El actor Eugenio Derbez que está entre los firmantes que se oponen al Tren Maya y otros, querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación”.

El presidente dijo “El Tren Maya no va afectar ningún cenote ni río submarino, pero sí hay quienes los han afectado y los pseudoambientalistas y artistas no protestan. Hay un doble rasero, nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo de no cometer injusticia, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente”.