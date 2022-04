«Mis papás merecen la verdad» difunden último audio de Debanhi antes de su desaparición.

Juan David Cuéllar, taxista de la plataforma Didi encargado de llevar a Debanhí Escobar a su casa y a quien el padre de la joven acusa de haber abusado de ella, se presentó ante un programa de televisión para compartir el último audio que la joven envió antes de desaparecer, y aclarar que fue lo que ocurrió.

En el audio compartido por Cuéllar se escucha a la joven decir «Mis papás merecen la verdad, la verdad», la lengua se le arrastra un poco, por lo que pudo haber estado en estado de ebriedad.

El conductor continuó detallando que al cuestionarle por qué Debanhi no se iba con su amigas, a lo que la joven le respondió que no lo hacía porque eran malas amigas.

Asimismo, el taxista negó que haya acosado sexualmente a Debanhi, tal como su papá, Mario Escobar acusó en días pasados, y reiteró que ella decidió bajarse del auto por voluntad propia.

«Ella me dice que me detenga, me detengo y me dice que la bajara ahí, pero era un monte, y le dije no te puedo bajar aquí», dijo Juan David, quien también menciona que Debanhi lloró al revelarle que las otras jóvenes eran malas amigas «y empezó a llorar», porque la habían dejado.

Según el conductor, Debanhi no quería ir a su casa, por lo que no le dio la dirección de su domicilio y aseguró que Debanhi se encontraba en mal estado y lo que hablaba no tenía sentido.

El conductor dijo que le habló a la amiga de Debanhi para que la recogieran, pero que ella le dijo que se había comportado insoportable con ellas, y por tal motivo la dejaron.