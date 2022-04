Cuauhtémoc Blanco pone en venta su departamento en Chicago, antes de una posible investigación El exfutbolista dijo que las acusaciones en su contra no tienen sustento

El mandatario estatal de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio a conocer que va aponer en venta un departamento que tiene en Chicago, Illinois. Así mismo, explicó que hasta el momento ninguna autoridad pertinente le ha notificado oficialmente sobre las investigaciones, denuncias y procesos en su contra,

El exfutbolista, dijo que dichas acusaciones no tienen sustento, detalló “Ah por cierto, le aviso al fiscal anticorrupción (Juan Salazar Núñez) que, si están interesados, estoy vendiendo mi departamento en Chicago, por si les interesa, porque también tengo un departamento allá”.

El gobernador de Morelos, indicó que “Le sorprende como en su caso el asunto avanzó rápidamente, en cuestión de meses, mientras que las denuncias e investigaciones que se han presentado contra el exgobernador Graco Ramírez o sus excolaboradores, no avanzan”.

Blanco Bravo, mencionó que “Las investigaciones de Graco no han avanzado, ya se los he dicho varias veces. Imagínate, las mías las movió en dos segundos, así de con una varita mágica, en un mes o dos meses sacó esto, pero se los vuelvo a repetir el que nada debe, nada teme, aquí estoy y voy a seguir dando la cara; con lo de Graco llevamos tres años y no ha pasado nada”.

También, señaló que “Está evaluando a su gabinete y podría haber cambios esta o la próxima semana”. Estos cambios podrían generarse a partir de las constantes críticas y denuncias en el estado se rumora que podría cambiar a su exmanager José Manuel Sanz de la Oficina de la Gubernatura.