Es un insulto tratar de alinear nuevo modelo educativo a la 4T: Guevara

Gilberto Guevara Niebla es uno de los grandes referentes de la verdadera izquierda en México; activista y especialista en educación, no duda en condenar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretenda alinear el nuevo modelo educativo y los libros de texto gratuitos a los propósitos de la Cuarta Transformación.

El exsubsecretario de Educación Pública criticó que en los tres años de gobierno la Cuarta Transformación no ha dado a conocer su proyecto educativo y lamentó la propuesta de Max Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, en descalificar la obra educativa implementada en México durante un siglo y despreciar el trabajo de los maestros, “un insulto”.

“Yo creo que se equivoca este señor, el problema es que no tiene evidencia que demuestre que la educación que hemos tenido en México es neoliberal”, expuso.

Agregó que pensar que la cultura entera es neoliberal es una barbarie, una propuesta oscurantista. “Hay un error. Los maestros no son tontos, no se han subordinado a una doctrina de las élites del país”, puntualizó.

Guevara Niebla condenó que Max Arriaga insulte a los docentes y los presente como “estúpidos o retrasados mentales”, sobretodo porque él no está relacionado con la educación.

“Dudo mucho que él haya sido maestro alguna vez. Yo como maestro no soy un imbécil, yo no soy neoliberal, nunca lo he sido y tampoco me dejaré convertir a la doctrina neoliberal por flaquezas personales”, subrayó.

En el 2021, Gilberto Guevara Niebla rompió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una carta que esboza con firmeza la decepción de quienes acompañaron el movimiento del tabasqueño.

Entre otras cosas manifestó que “El presidente decepcionó. No acabó con la pobreza; en vez de eso, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares para obtener beneficios políticos; no acabó con la corrupción; pero se opone testarudamente a que su gobierno rinda cuentas en el uso del dinero público… en la izquierda democrática hay mucho descontento con la deriva autoritaria del gobierno, con su carácter autocrático, con la fractura del principio de la división de poderes, con la militarización, con la política de odio que ha dividido a México y que, inevitablemente, dejará hondas heridas en el cuerpo social.

Y recalcó: “Nos equivocamos quienes pensamos que el gobierno de AMLO era de izquierda. Hoy es perfectamente visible que su inspiración principal proviene del viejo PRI: de ahí sus políticas clientelistas, sus ideas nacionalistas, su proteccionismo económico, su autoritarismo, sus ideas estatistas y su pragmatismo egocéntrico”.