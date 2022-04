Salario no incide en la inflación, sostiene Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján señala que por más de cuatro décadas se usó al salario mínimo como pretexto para controlar la inflación.

El incremento al salario mínimo, que ha tenido una recuperación de 71% en los últimos tres años y medio, no es un factor que impacte el incremento a la inflación, por lo que continuará la política de recuperación salarial en la presente administración; pues tampoco se prevé que haya un ajuste de emergencia, como parte del plan para contener el aumento a la inflación que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo comentó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, entrevistada luego de su participación en el 44 aniversario de la Central de Trabajadores y Campesinos, a quienes dijo que por más de 4 décadas se usó al salario mínimo como pretexto para controlar la inflación.

“El salario mínimo, cuatro décadas de contención salarial, se quedó por debajo de los niveles de pobreza y no podíamos, no podíamos superar esa línea, esa barrera, de manera conjunta, logramos, a partir de diciembre de 2018 iniciar con un proceso de recuperación. Llevamos, en tres años y medio, 71% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo; 160% en el caso de la frontera norte; y lo mismo ocurre con cuando hablamos de salario promedio del IMSS, porque no nada más es el salario mínimo, con un incremento de casi el 13 por ciento”.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la presente administración es lograr que el salario mínimo no sólo cubra una canasta básica para la persona que trabaja, si no que éste alcance para cubrir también a un dependiente.

Añadió que estarán atentos al plan para contener a la inflación que presente el Ejecutivo federal, el cual busca cuidar una canasta básica.

“Hemos logrado varías cosas yo creo que en el tema del salario seguir avanzando, es una de ellas, aún no hemos alcanzado lo suficiente, tenemos una meta clara para tener un mínimo de bienestar y eso se conseguirá en consenso con el sector empresarial”, apuntó.