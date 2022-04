Raymundo Martínez Carbajal, “El Pinocho”, ordena despedir a los músicos de la OFIT Para no variar, el llamado “Pinocho” de Toluca, no cumplió con su palabra de pagarles las quincenas, primas vacacionales y aguinaldos que dejó pendiente Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Dicen que “por sus actos los conocerás” y en el caso del presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, está visto que ha resultado “hablador” y “mentiroso”.

La razón de ello es simple: obligó a firmar “renuncias voluntarias” a miembros de Orquesta Filarmónica, por lo menos a 80 que vieron no sólo perder su trabajo, sino su dignidad.

Martínez Carbajal incumplió el acuerdo que hizo en enero pasado con los músicos que integran la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), respecto a que les pagaría las quincenas, primas vacacionales y aguinaldos que dejó pendiente el ex alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y prefirió despedirlos.

Uno de los miembros de la Orquesta Filarmónica de Toluca reveló que fueron llamados, vía telefónica, para que se presentaran a la oficina de la Jefa de Personal de la OFiT, y cuando hubo más de 50 músicos reunidos, salió a informarles que, “por órdenes del alcalde Raymundo Martínez Carbajal”, todos tenían que firmar en ese mismo momento su renuncia con carácter de “voluntaria”.

Yasmín Arévalo Athié, directora General de Administración, fue la encargada de cumplir con las órdenes de su jefe, e hizo saber a los músicos que aquellos que tuvieran ocho años o más en la Orquesta Filarmónica de Toluca se les pagarían 12 días de salario por cada año laborado, pero terminaría definitivamente cualquier relación laboral con el Ayuntamiento de Toluca, y quedaría por escrito que la actual administración “no les debe nada”.

Incluso, cuando reclamaron por los salarios, primas vacacionales y aguinaldos del año 2021 que no les han liquidado, Arévalo Athié les dijo que “eso no es responsabilidad de la actual administración municipal y que estaban en su derecho de reclamarlo por la vía legal al ex presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que es quien les debe”.

La funcionaria municipal les anunció que, por instrucciones de Raymundo Martínez Carbajal, “algunos” músicos serían recontratados pero bajo un esquema laboral diferente, pues anteriormente sus plazas eran de confianza y las nuevas que ofrecerán a “algunos” serán por contrato, por lo que serán con menores salarios, reducirán aguinaldos, primas vacacionales y ya no se les pagarán horas extras, aunque las cubrirán si es que hay necesidad.

A los músicos que tienen menos de ocho años en la Orquesta Filarmónica de Toluca se les informó que “ellos no tienen derechos”, por lo que no se les pagará ni un solo día de salario como liquidación y por supuesto tampoco se les resolvió nada sobre las quincenas, primas vacacionales y aguinaldos que nunca les pagó la anterior administración municipal.

Varios de los músicos se negaron a firmar el documento y anunciaron que recurrirán a las autoridades laborales a reclamar por sus derechos.

Indicaron que lo que hay en Toluca es “terrorismo laboral” y que se vive en un mundo de mentiras del presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, quien no se cansa de repetir públicamente que se está solucionando la situación salarial de todos los empleados municipales, cuando él sabe que eso no es verdad.