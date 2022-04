Nadadores mexicanos piden apoyo para competir internacionalmente

Atletas de natación están sufriendo la falta de apoyo de la Conade como de la Federación Mexicana de Natación para sus siguientes competencias, es por eso que decidieron a recaudar fondos económicos para participar en el evento “Mare Nostrum” que tiene sede en Barcelona, España y en Cant, Francia, esto para prepararse de cara al Mundial de Natación 2022 que será en Budapest.

Los nadadores María Mata Cocco, Melissa Rodríguez, Jorge Iga, Héctor Ruvalcaba, Ángel Martínez y los entrenadores Cristóbal Ruiz y Nicolás Torres, fueron quienes solicitaron la ayuda de la gente a través del sitio www.gofundme.com, donde tiene el objetivo de juntar la cantidad de 25 mil dólares para poder participar en los torneos antes mencionados en el mes de mayo.

No es la primera vez que estos nadadores se ven en esta desafortunada situación, ya que hace un año solicitaron del apoyo para participar en la misma gira europea, pero con el fin de juntar marcar para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por el momento la Conade no quiere reconocer al Comité Estabilizador para la Federación Mexicana de Natación, así que no le dará ningún recurso económico. Por el momento solamente llevan reunidos dos mil 845 dólares, producto de 25 donativos.