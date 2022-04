Reacciona la oposición y rechaza la Reforma Electoral de López Obrador

Sin ponerse de acuerdo y en automático, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguraron que no votarán a favor de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, dijeron que analizarán la propuesta, pero adelantaron que no permitirán que se autorice en un periodo extraordinario para que se dé un albazo legislativo.

El coordinador del PAN en la Cámara Baja, Jorge Romero, manifestó su extrañeza de que quieran sacar una reforma que requiere de mayoría calificada, cuando se la ha calificado a las fuerzas políticas de oposición de “traidores a la patria”, por votar en contra de la reforma eléctrica.

“Lo que decimos riendo para no llorar es que nosotros no perdemos la capacidad de sorpresa, de lo que hace la autodenominada 4T. yo no sé en verdad que pase por la cabeza de este gobierno cuando manda una iniciativa constitucional en donde saben que ocupan de los votos de la oposición, una semana después de que por otra reforma lleven diciéndonos a diario, traidores a la patria, como qué estarán pensando, no quisieran mandar de una vez unas 10 reformas, unas 15, ¿No sería buena idea?”, dijo.

Sostuvo que no respaldarán “cualquier intento de reforma que mire hacia atrás, destruyendo o menoscabando las instituciones, es algo con lo que no habrán de contar con la oposición”.

Además, Romero señaló que los diputados de Morena no cuentan con una agenda propia, sino que siguen las propuestas que envía López Obrador.

En tanto, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del PRI, dijo que hay que analizar lo presentado por López Obrador, pero aclaró que prontamente se tiene que esperar para ver si hay diálogo y acuerdos.

“De entrada yo no creo que estemos en condiciones de discutirla en un periodo extraordinario, veamos que quieren hacer la mayoría, si va a ser un foro, si va a hacer parlamentos, y ver si están dispuestos a dialogar porque si al final de todo insisten en sus propuestas, pues van a tener el mismo resultado de que no se buscan los consensos y los acuerdos”, precisó

Adelantó que la oposición presentará sus propuestas de reforma electoral que, aunque serán distintas, confió en que puedan culminar en una sola.

“Creo que lo que hay en la mesa se tiene que reflexionar y, en todo caso, ver si se discute en el mes de septiembre”, apuntó.

Por último, Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, aseguró que defenderán la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la permanencia de los plurinominales.

“Hay que hacer un análisis mucho más profundo. A mí me llama la atención que, en el último día del periodo ordinario, se envíe una propuesta en medio de las campañas electorales. De entrada, no a desaparecer el INE, no a dejar fuera la representación proporcional de las minorías y lo demás lo iremos revisando con mucha responsabilidad y mucha cautela”, comentó.