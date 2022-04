Canadá levanta restricción a hombres homosexuales y les permitirá donar sangre.

Tras muchos años de debate, en Canadá, el Departamento de Salud levantó una prohibición impuesta a los hombres homosexuales que les impedía donar sangre, ante esto, el primer ministro Justin Trudeau declaró que es «una buena noticia para todos los canadienses», pero que debió de haber llegado mucho tiempo antes.

Trudeau declaró que esta medid tuvo que haber sido eliminada desde hace 15 o 10 años, pero que no fue así porque otros gobiernos no se tomaron el tiempo para investigar y hacer estudios sobre el tema, para demostrar que esto no afectaría la seguridad provisional de la sangre.

Ahora, durante su mandato, el ministro canadiense dijo que su gobierno ha invertido un total de cinco millones de dólares canadienses en investigación para determinar los aspectos de seguridad del cambio de las normas de donación de sangre, y múltiples informes científicos demostraron que «nuestro suministro de sangre seguirá siendo seguro».

Gracias a la investigación fue posible que el Departamento de Salud aprobara la solicitud de los Servicios Canadienses de Sangre de poner fin a la política que impide que los homosexuales donen sangre durante los tres meses posteriores a la práctica de relaciones sexuales entre gays.

Ahora el departamento de salud omitirá la pregunta sobre preferencia sexual a toda persona que se presente a donar sangre, y en lugar de ello basar su selección en comportamientos sexuales de mayor riesgo, tales como el sexo anal.

Esta medida entrará en vigor el próximo 30 de septiembre, a más tardar, y a los donantes solo se les preguntará a los posibles donantes si han tenido parejas sexuales nuevas o diversas en los últimos meses, independientemente de su género u orientación sexual.