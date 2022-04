En celebración del Día del Niño, niños marchan por niños desaparecidos en CDMX

Este sábado cientos de niños acompañados de sus familiares, marcharon en las calles de la Ciudad de México, para exigir justicia de todos los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, por niños que se han quedado huérfanos tras el feminicidio de sus madres, así como por agresión sexual infantil.

Hoy siendo el Día del Niño en México, se hizo una marcha llamada “Nuestros derechos también importan, nuestras voces también cuenta!”.», está manifestación dio inicio en Monumento a la Revolución Mexicana finalizando en el Zócalo capitalino.

Un día conmovedor, donde los infantes deberían estar celebrando su día, ellos decidieron marchar para exigir los derechos de los niños. Se podía visualizar como los pequeños se caracterizaban de sus héroes favoritos como Spiderman o Batman.

Se podían escuchar gritos como:

“¡No, no, no con los niños no; no, no, no con las niñas no!”.