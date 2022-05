Asegura AMLO que en 2024 ganarán las elecciones «por paliza».

Desde la refinería de Dos Bocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para las elecciones del 2024, Morena derrotará a todos sus contrincantes por «paliza», colocando a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Shienbaum como su favorita para sucederlo y continuar con el objetivo de la 4T.

En su descripción, el mandatario dijo que en la Cuarta Transformación hay relevo general, «pues hay como cinco pitchers abridores y 10 cerradores, mujeres y hombres también que tiran moña», por lo que su movimiento va a seguir ganando por paliza.

En su presentación, AMLO dijo frente a miles de trabajadores que la refinería Dos Bocas se inaugurará el próximo 2 de julio para no dejar ninguna obra inconclusa.

«Las vamos a terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo generacional, no a la reelección, porque tenemos que seguir el ejemplo del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero ‘sufragio efectivo, no reelección’ y habrá relevo generacional», dijo López Obrador, quien reiteró que no se reelegirá en las elecciones de 2024.

«Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pitchers abridores, mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta (…) además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva, y otras pichadas que no son fáciles de batear. Lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir ganando, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza», dijo.

En esta aparición, AMLO estuvo acompañado por el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, y Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), quienes han sido señalados como aspirantes a la candidatura presidencial de 2024.