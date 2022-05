“No fue complicado ser presidente de México: Vicente Fox Fox dijo que Marta Sahagún no tomaba las decisiones, explicó que ella construyó muchas alianzas, pero que fue él quien tomó las decisiones

El exmandatario de México, Vicente Foz, aseguró que ser presidente en México “no es tan difícil”, esta declaración se dio en el programa de YouTube del famoso conductor Yordi Rosado, en dicha entrevista Fox recordó su paso como presidente y su vida después de serlo.

En la conversación, el exdirigente habló sobre su vida pública y privada y las decisiones que tomo al frente de la nación. Por ejemplo, mencionó que, en el año 200, habló con Cuauhtémoc Cárdenas para que declinara su candidatura presidencial en el 2000 y trabajaran juntos, sin embargo, mencionó que esto no fue posible porque a ambos les ganó “el egoísmo».

Fox, dijo que “Ser presidente no es tan difícil, ya que gracias a su carrera en negocios con Coca-Cola aprendió a delegar”. Además, dijo “Me acostumbré a mejor estar en la calle donde las cosas suceden y no estar en una pinche oficina donde ni sabes qué”.

También, mencionó que “Para delegar su trabajo contrató a head hunters, cazadores de talentos, para elegir a los mejores en cada puesto, pero muy pocos aceptaron por el sueldo que ofrecían”. Ante la controversia que surgió, en cuanto a que su esposa Marta Sahagún tomaba las decisiones, señaló “Yo tengo mi carácter y tengo mi seriedad y mi forma de hacer mis asuntos”.

Explicó “Ella sabe que en ese terreno no se metía, pero ella construyó muchas alianzas buenas para el gobierno, a través de Vamos México, que fundó. Yo no tengo ningún empacho en decir que Martita si tiene e influyó e influye en muchas decisiones que se tomaron, pero no tomó las decisiones, de ninguna manera”.