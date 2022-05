Se activa el doble Hoy No Circula debido a la contingencia ambiental en CDMX Para los automovilistas que circulan por la ciudad estar al pendiente.

Se activa el doble Hoy No Circula debido a la contingencia ambiental en CDMX

Este lunes 2 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó sobre la aplicación del hoy no circula debido a las malas condiciones del aire.

El día de ayer las condiciones climáticas de la cdmx se calificaron como adversas, de acuerdo a Sergio Zirath, director general de Calidad del Aire de la capital mexicana.

Debido a las malas condiciones del aire, la CAME decidió aplicar el doble Hoy No Circula tanto en la ciudad como en el Edomex, se prevé que alrededor de 1 millón 700 mil autos no circulan.

Mientras tanto la CAME diagnosticara la concentración de ozono durante el día de hoy, se espera que la de a conocer antes de las 8:00 de la noche de este martes.