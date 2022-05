Fernando Vilchis insiste en que le den dinero para arreglar sus problemas

El Ayuntamiento de Ecatepec, que encabeza Fernando Vilchis, se ha constituido en un demandante de recursos extraordinarios, sin que los vecinos del municipio sepan a dónde queda el presupuesto que anualmente se les entrega, así como las participaciones de los diversos programas.

Ahora Fernando Vilchis demanda una inversión cercana a los 30 millones de pesos para dar mantenimiento a las presas de gavión de la Sierra de Guadalupe.

Sin el mayor empacho y con un alto grado de cinismo, Fernando Vilchis Contreras dice que se gestiona ya ante el gobierno del Estado de México la entrega del recurso.

Hay que mencionar que durante la pasada temporada de lluvias, el municipio de Ecatepec padeció severas afectaciones por inundaciones, principalmente derivadas de las torrenciales lluvias del 6 y 7 de septiembre y en esa ocasión se censaron un total de 3 mil 536 viviendas con daños y pérdidas, sobre todo de muebles, electrodomésticos y enseres.

El problema estriba en que nadie sabe qué es lo que hace el presidente municipal con los recursos que anualmente se entregan y que, en teoría, van etiquetados para que no se desvíen a otras acciones que no sean las que se requieren.

De ahí que no queda claro las razones por las cuales pareciera que no existe planeación pero, sobre todo, que el dinero que llega no se sabe para qué es utilizado.