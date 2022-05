Surge Lady FGR quien amenaza a joven para no pagar por los daños que causó tras incidente de tránsito.

En redes sociales se ha viralizado un video que ha provocado la crítica de los internautas en contra de una elemento de la FGR, quien después de golpear le triciclo en el que viajaba se rehusó a pagar por le daño y además optó por amenazar con «echarle a toda su gente si no la dejaba irse».

“No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, dijo la supuesta empleada de la FGR.

EN el vídeo grabado por el joven la mujer le dice que el fue quien tuvo la culpa, pero la víctima se mantiene firme, en otro momento la Lady FGR le pregunta sobre si conoce el valor de su auto y si le va a pagar su fascia, a lo que el joven responde que el no tiene nada que pagar, pues la culpa fue de ella.

“¿Tú me vas a pagar el daño de mi carro?, ¿sabes cuánto cuesta mi fascia?, por favor, se prudente”, argumentó la conductora.

Una vez que el joven descubrió que habían cámaras de vigilancia, y que podía tener acceso a las grabaciones, permitió que la uniformada se retirara del lugar.