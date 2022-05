«¿Ya vieron cuanto gana Loret?, es la única respuesta de AMLO ante los problemas del país»: Loret.

En la mañanera de este miércoles nuevamente fue exhibida una supuesta propiedad de lujo de Carlos Loret de Mola, a lo que el columnista detalló que AMLO lo tiene en la mira porque exhibió los lujos de su hijo José Ramón, «quien nunca ha trabajado», pero que tiene una gran vida.

Loret dijo que es una ironía que después de decir que el gobierno no persigue a ningún periodista, a los pocos minutos lo calumniaron y revelaron datos personales.

«Yo he trabajado toda mi vida frente al público. El que no ha trabajado es su hijo. Y por revelar sus lujos, AMLO me tiene en la mira», escribió Loret de Mola en redes sociales.

De hecho, hace unos días, por medio del canal de Youtube de Latinus, Loret de Mola y Brozo señalaron que ante toda problemática en le país, AMLO evadía dar respuestas y se escondía detrás del ¿Ya vieron cuanto gana Loret?»