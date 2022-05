Sheinbaum amenaza con demanda penal a DNV por informe de la Línea 12

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no tuvo el menor empacho para lanzarse en contra de la empresa DNV, ya que asegura que el tercer y último informe sobre el colapso de la Línea 12 del Metro es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso.

Por ello – agregó – se inició el proceso de rescisión de contrato y se analiza emprender una demanda penal. Curiosamente, esto se da luego de que este miércoles por la mañana la empresa DNV publicó un comunicado en el que confirmó la entrega del reporte del análisis causa raíz, de acuerdo con la metodología acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad, la mandataria capitalina acusó que la empresa entraron a un proceso tendencioso en donde buscan lucrar políticamente con las víctimas.

Insistió que además de que la empresa incumplió con sus estándares, existe un conflicto de interés, el cual radica en que el representante legal de la empresa DNV litigó en 2012 contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y trabajó en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“El día de hoy la propia empresa DNV saca un comunicado y están planteando este tema, es un caminito que está ligado a Mexicanos por la corrupción, es decir, es parte de esta estrategia de su publicación original y este proceso que viene desde hace rato, que nosotros lo indicamos, que es un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque entre otras cosas aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Desde hace semanas por el propio procedimiento, no lo habíamos comentado y además porque es un procedimiento jurídico, nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya unas semanas a esta empresa. Este tercer informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte, entonces por estas razones iniciamos el procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa y es parte de este uso que hacen los adversarios que no tiene ninguna moral, ninguna ética de que sacan el reporte de Mexicanos por la corrupción y ahora todo este procedimiento”, declaró en conferencia de prensa.

Sheinbaum, quien anunció el año pasado que DNV sería la empresa externa con años de experiencia que daría certidumbre a los peritajes, reclamó que se tergiversó el informe técnico e incumplió con la metodología planteada en sus dos anteriores reportes.

“Nosotros no vamos a permitir en ningún momento la vulneración de las víctimas y la verdad del proceso, que la ha estado desarrollando con toda pulcritud hasta el segundo reporte de la empresa y que se rompe completamente, porque fíjense, ellos fueron contratados por una metodología que tiene una marca registrada y lo único que hacen es no seguir la metodología que tiene esa marca, entonces es parte de este lucro político que se quiere hacer y no lo vamos a permitir”, recalcó.

La mandataria capitalina dijo que presentarán un informe con los detalles de las deficiencias en el tercer reporte y el conflicto de interés.

Sheinbaum no precisó si se encargará a otra empresa el procedimiento pues recalcó que lo importante es que ya existe un peritaje por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ha habido atención a las víctimas mediante el proceso de justicia restaurativa.