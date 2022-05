AMLO: “Legisladores que votaron en contra de la reforma son traidores a la patria”  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que sí fundamentará legalmente por qué el grupo de legisladores que votó en contra de la reforma eléctrica cometió traición a la patria.

El dirigente mexicano, comentó que los “Legisladores de un partido conservador (PAN) que han presentado denuncias en su contra. Además, mencionó que hay parlamentarios que lo cuestionan por qué acusa a opositores de traición a la patria.

Ante los cuestionamientos de sus opositores, precisó “La consejera jurídica María Estela me recomendaba que no contestáramos nada. No, no, no, sí quiero contestar. Claro, lo voy a fundamentar, empezando porque ese partido se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque no les gustó que el general Lázaro Cárdenas recuperara el petróleo que estaban en manos de extranjeros, y desde entonces actúan en defensa de empresas e intereses extranjeros”.

Durante su tradicional conferencia matutina, señaló que “Con el voto en contra de su iniciativa, la oposición apoyó a Iberdrola, sin duda”. Indicó que la empresa española tiene más influencia en Nuevo León, que la Comisión Federal de Electricidad, porque tiene el monopolio de la venta de energía en la entidad”.