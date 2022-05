Ejército de Estados Unidos ayudó a Ucrania a ubicar a generales rusos 

El prestigioso diario The New York Times, informó que la inteligencia proporcionada por Estados Unidos al Ejército ucraniano permitió ubicar a varios generales rusos cerca de las líneas de frente. Cabe mencionar que el medio de comunicación no precisó sus fuentes informativas.

El diario, mencionó que “Los esfuerzos en inteligencia de Washington para ayudar a Ucrania en los combates estuvieron concentrados en la determinación de la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del Ejército ruso, que se moviliza regularmente».

El medio estadounidense, explicó que la colaboración entre Ucrania y Estados Unidos permitió ataques de artillería contra altos oficiales rusos. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense, dijo que “Es irresponsable la afirmación de que Estados Unidos estaba ayudando a Ucrania en el asesinato de generales rusos”.

El Consejo señaló “Estados Unidos provee inteligencia en el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país, no proveemos inteligencia con intención de asesinar generales rusos». Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han dicho en repetidas ocasiones haber asesinado a generales rusos sobre el terreno desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Cabe mencionar que Washington ha apoyado con millones de dólares en equipos militares al Ejército de Kiev, incluyendo armas antitanques, municiones y, más recientemente, artillería pesada, helicópteros y drones.