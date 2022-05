Trump planeaba lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas El ex secretario de defensa aseguró en una entrevista para el The New York Times

Donald Trump, ofreció lanzar misiles contra México para destruir laboratorios de drogas y acabar con las pandillas, dijo su ex secretario de Defensa, Mark T. Esper, en una entrevista para un diario estadounidense.

Las nota que se publicó en The New York Times, menciona que la propuesta de Trump llegó en el verano de 2020, el entonces presidente no estaba contento con el flujo constante de drogas de los cárteles mexicanos a través de la frontera sur de los Estados Unidos.

Esper aseguró que Trump le preguntó al menos dos veces si los militares podían «disparar misiles a México para destruir laboratorios de drogas» y acusó a las autoridades mexicanas de no «controlar su país».

Esper habría planteado algunas objeciones al plan, pero Trump no estuvo de acuerdo. «Podemos simplemente disparar misiles Patriot y hacer estallar los laboratorios en silencio». Según el presidente, «nadie sabría que fuésemos nosotros», e incluso dijo que si alguien preguntaba, solo diría que Estados Unidos no llevó a cabo el ataque.

Así mismo recuerda que habría pensado que era una broma si no hubiera mirado a Trump a la cara, menciona que había considerado renunciar varias veces, pero no porque nadie le hubiera dicho la verdad a Trump; Por el contrario, explicó que hubo personas que le susurraron “pensamientos peligrosos”. Él piensa que es su trabajo asegurarse de que eso no suceda, como tal propuesta de lanzamiento de cohetes.