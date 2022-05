Padres bloquean la México-Puebla y México-Toluca por su hijo desaparecido.

La mañana de este viernes padres de familia boquearon las autopistas México-Puebla y México-Toluca para exigir la intervención de las autoridades para localizar a sus hijos quienes fueron secuestrados en días anteriores.

Miriam, la madre del menor identificado como Edward de Jesús de 9 años de edad, informó que su hijo se dirigió a una tienda cuando en el camino fue interceptado por hombres a bordo de un auto versa, mismos que lo raptaron, posteriormente se le contactó par a pedir una cantidad para recuperar a su hijo pero lamentablemente no fue devuelto.

«Hasta ahorita no tenemos ningún dato de él, seguimos en la búsqueda. Nos hablaron que lo tenían secuestrado y pidieron una cantidad de dinero, ya se les hizo el depósito y no entregaron al niño», expuso, los padres acudieron al lugar donde se pactó la entrega del dinero por le menor pero los secuestradores no se presentaron.

Mientras tanto, cerca de las 12:00 horas del jueves, un grupo de 20 personas impidió el tránsito sobre la México-Toluca, desde las plazas Outlet, en Lerma hacia la Ciudad de México, encabezados por María Azucena Mariles Flores, mamá de Luis Javier Alonso, de 18 años, quien desapareció en abril de 2021 en San Cristóbal Huichochitlán, zona norte de Toluca.

«Quiero que el caso de mi hijo sea tan sonado como el de la chica Debanhi, porque es mi hijo y no voy a descansar hasta encontrarlo», advirtió. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Nacional, policía estatal, además del subsecretario de Gobierno, Ignacio Beltrán, pero los familiares de Luis Javier no cedieron.

A las 18:00 horas liberaron la vía y los inconformes señalaron que el fiscal general asumió con seriedad el asunto