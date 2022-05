Se han reportado incidentes “graves” en el espacio aéreo de la CDMX

En forma por demás clara, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) dio a conocer que entre diciembre de 2021 y marzo de este año, se han registrado al menos 30 incidentes aéreos “graves” en México debido a varias causas, entre las que influyen los cambios en el espacio aéreo a partir de su reconfiguración y las condiciones laborales del personal a cargo de la gestión del tráfico.

Alfredo Covarrubias, secretario general del Sinacta, señaló que se han reportado hasta 100 incidentes en el país al considerar los que no son de gravedad, e incluso algunos que no han sido reportados por el personal aéreo. De éstos, un 40% han ocurrido en la Ciudad de México, que además concentra alrededor de 10 de los 30 incidentes de mayor gravedad.

Para el representante de los controladores aéreos, las causas de estos incidentes dependen de varios factores, por lo que consideró que no hay un solo responsable de ellos.

“Es un poco exagerado que se quiera ver quién es el responsable. En la investigación de incidentes en aviación no se buscan los responsables, se buscan las causas para que no se vuelva a producir un incidente, y no pasar a la siguiente etapa, que son los accidentes”, dijo en conferencia de prensa.

Los señalamientos del sindicato de controladores aéreos se dan a unos días de que la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por su sigla en inglés) advirtiera de irregularidades en el espacio aéreo a partir de la convivencia de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el AICM.

Unos días después, circuló en redes el video de un incidente de aproximación en el que estuvieron involucrados los vuelos de Volaris VOC 4069, que iba a despegar con destino a Guatemala, y que ingresó a la pista donde se encontraba el vuelo VOI 799, procedente de Mazatlán, Sinaloa. Esto llevó al anuncio de la renuncia del director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

Al respecto, Covarrubias dijo que parte de las irregularidades registradas también han incidido en las demoras registradas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el Sinacta considera que no hay un adecuado control en la distribución de los vuelos, sobre todo a partir de la reconfiguración del espacio aéreo.

“La reestructuración del espacio aéreo implica no sólo a las aerolíneas y las rutas, sino también tiene que ver con los servicios de control de flujo. El servicio que estaba funcionando bien con los procedimientos anteriores en esta ocasión no le hicieron mucho caso al control de flujo, y han puesto personas que no funcionan, y desde ahí empieza problema de para saturación del AICM y la generación de demoras, porque el controlador de flujo debe hacer bloques para que no se sature ninguna hora”, refirió.

Además, el secretario del sindicato señaló que el entorno laboral es otro factor que pone sobre la mesa más riesgos de incidentes, tanto en salarios como en condiciones de trabajo.

“Es un problema mundial que no se tiene consciencia del personal de controladores. Siempre hay alguna discrepancia porque las torres de control olvidan que deben tener de cinco a seis controladores para cubrir servicios, más si son de 24 horas”, concluyó.