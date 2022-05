Expertos aseguran que hepatitis infantil grave estaría a punto de llegar a México

Expertos en el área de pediatría han lanzado una advertencia por la inminente llegada de la hepatitis infantil grave, cuyo origen se desconoce pero que comenzó a provocar problemas en niños de Europa y ahora lo hace ya en América.

Los mismos expertos indicaron que esta podría afectar de manera más grave a por lo menos 10 por ciento de los pacientes, pues podrían requerir trasplante de hígado.

La OMS fue la encargada de reportar los primeros casos surgidos en Reino Unido, teniendo el registro que desde el 15 de abril hasta la fecha se han reportado más de 200 casos a nivel mundial.

Pese a incremento de casos en el mundo, la Secretaría de Salud indicó que no han tenido ningún reporte o caso sospechoso relacionado con la enfermedad, pero en cuestión de tiempo esta se podría hacer presente en México.

Arianna Huerta, pediatra infectóloga de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, resaltó que en Europa y en América, en donde se presumen más de 200 casos, calcula que 10 por ciento requerirán trasplante hepático.

“Está complicado porque si 10 por ciento de los niños requiere trasplante hepático no es cualquier cosa. Necesitamos toda una estructura porque es un tratamiento que requiere de mucho dinero. Hay trasplantes en el país, en los institutos nacionales y hospitales privados, algunos tenían convenios con el Seguro Popular, en donde cualquier niño podía tener un trasplante; ahora no. Ojalá no haya muchos casos y que se pueda hacer algo por todos y no sólo los que puedan pagar ese procedimiento”, dijo.

Pese a la información brindada por la SS, la especialista dijo que México ya podría tener casos, solo que estos aun no han sido reportados.

Por su parte, José Luis Salinas Selaya, pediatra intensivista, mencionó que si el volumen de infectados es pequeño se podrá afrontar, ya que el material en recursos humanos es vasto y se cuenta con el Centro Nacional de Trasplantes, pero en recursos económicos es donde se podría encontrar las deficiencias.

“Si es un volumen pequeño sí, estamos preparados, porque hay el material en recursos humanos como lo hay en el Centro de Trasplantes, lo tenemos tanto en medio privado como en medio público. Yo creo que sí estamos preparados para un brote pequeño, desde el punto de vista económico tendríamos problemas, con la desaparición del Insabi y demás cosas; en materia privada, no”, detalló.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS?

La hepatitis es una inflamación del hígado y que los principales responsables son agentes infecciosos que provocan los tipos A, B, C, D y E; sin embargo, se desconoce de dónde proviene esta nueva variante debido a que se han analizado los virus antes mencionados y ninguno sale positivo ante ésta.

“Es una causa desconocida porque se han analizado los virus más frecuentes de la A a la E y ninguno sale positivo. Lo que hasta ahora se sabe es que en estos más de 200 casos 70 de ellos salen positivos a adenovirus 41. Esto no es normal, porque puede causar inflamación en el hígado, pero esto lo vemos en pacientes que tienen otras enfermedades como cáncer o algún tipo de inmunodeficiencia. Lo peor es que está sucediendo en niños sanos”, dijo Salinas.