AMLO no asistiría a la cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países. Marcelo Ebrad iría en representación si se excluyen algunos países.

El presidente López Obrador ha anunciado que si no extiende su invitación a todos los países del continente para asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, enviará al Presidente de Relaciones Exteriores Asuntos Marcelo Ebrard en representación de. .

Tras insistir en que aún no ocupaba una postura, finalmente indicó que tomaría medidas si no se atendía a su pedido.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, agregó.

El mandatario enfatizó que su decisión no afectaría las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, pero no descartó llegar a un acuerdo en su nombre Joe Biden para evitar esta situación.

“Somos países independientes y tenemos relación de amistad y de respeto. Él habla de un pie de igualdad y ha sido siempre respetuoso pero además todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo pero sí tenemos que unirnos todos” puntualizó.