Raymundo “Pinocho” Martínez Carbajal reinventa sus excusas para no cumplir Al hacer entrega de unidades en San Diego de los Padres, salió con la chambonada de que “la escasez de microchips retrasará la llegada de patrullas a Toluca”.

Dicen que no existe nada más gratificante que la verdad, pero ello no lo sabe el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, conocido como el “Pinocho”, quien se aventó una nueva puntada al señalar que se prevé la compra de 100 patrullas, pero que llegarán de 10 en 10 cada mes debido al problema mundial de la escasez de chips.

Fue en San Diego de los padres donde expuso que el ayuntamiento de Toluca iniciará este mes de mayo la compra de 100 vehículos de seguridad pública para llegar a una flotilla de 500, pero que no estarán disponibles.

Incluso aseguró que iniciará el proceso de reclutamiento de policías para pasar de 2 mil a 3 mil elementos en 2023, con miras a que hacia el final de la administración municipal en 2024, se cuente con al menos 3 mil 500 policías.

Esto hizo que de inmediato en las redes sociales le hicieran fuertes cuestionamientos, como el siguiente: “QUE BÁRBARO, PRESIDENTE MITOMANO, TUS PINOCHADAS YA NO SE CREEN, CUÁLES PATRULLAS NUEVAS??? MEJOR ACEPTA QUE TE QUEDO GRANDE EL PUESTO, Y QUE NO ES LO MISMO, DECIR QUE HACER!!! HABLAS DE SEGURIDAD Y VIOLENTAS EL ESTADO DE DERECHO!!! TU LEY MORDAZA Y PODER!!! TE HACEN CREER PERMANENTE COMO PRESIDENTE,,,,,”.

También hubo quien le recordó que ha faltado insistentemente a su palabra: “Raymundo Martínez Carbajal para cuando pagas lo que le debes a los trabajadores de las diferentes dependencias del ayuntamiento o vas a salir con tu jalada de que ese dinero ya te lo gastaste en tanta cosa o que ya no hay y a los sindicalizados si les vas a apagar una sola quincena de lo adeudado?. Te recuerdo somos trabajadores no limosneros y mucho menos esclavos piensas que nos puedes tratar así? ese dinero que debes así lo aceptaste, la deuda del municipio y las consecuencias que esto lleva. Undete tu solo y no te lleves a los demás entre las patas lo bueno de esto que en elecciones se verá haber quien queda porque también tengo entendido que tu esposa se quiere postular para eso de la presidencia municipal. #Corrupto #Mentiroso #Represor.”

Otro más, centró su desacuerdo en la entrega de las patrullas: “Tanto las patrullas como los camiones recolectores de basura dijo que eran nuevos. Pues resulta que las patrullas son las que regresó Juan Rodolfo, algunas se les escuchan ruidos en la máquina, están por desvielarse, en esas patrullas dijo invertir $280 000 000.00. Los camiones recolectores no son nuevos, sólo hizo intercambio con otros municipios, los pintaron y los entregaron”.

Pero en todo hay un punto coincidente: de nada sirve que se hable de patrullas cuando las acciones que requiere la ciudadanía no se llevan a cabo, como los patrullajes o la vigilancia sectorizada.