Médicos se pronuncian en contra de traer médicos cubanos 

Derivado de su visita a cuba, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la contratación de 500 médicos cubanos para superar el déficit de especialistas de la salud en el país. Ante esta situación médicos mexicanos han mostrados su inconformidad ante dicha situación.

Mediante un comunicado en redes sociales Federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México se pronunciaron en contra de la medida y la consideraron una falta grave en contra de los profesionales mexicanos del sector médico.

En el escrito se lee lo siguiente “Los colegios, asociaciones y federaciones de médicos especialistas abajo firmantes decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante el anuncio del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos”.

Así mismo, manifestaron “En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por universidades de la República Mexicana, formados en pleno conocimiento de las necesidades de la idiosincrasia de nuestra población; algunos de ellos están desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”. Además, consideran que de manera injusta se les ha relegado privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades”. “

Las asociaciones mencionaron que resulta “Un agravio para el gremio médico mexicano, ya que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas”.