López Obrador: “No es boicot que otros gobernantes decidan no acudir a la cumbre” 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el apoyo de algunos jefes de gobierno latinoamericanos a la postura mexicana de condenar la exclusión de algunos países de participar en la Cumbre de las Américas no debe interpretarse como un boicot al encuentro que se realizará en Los Ángeles.

Durante su tradicional conferencia matutina, explicó que él tiene claro que en democracia pueden ocurrir las discrepancias y existe el derecho a disentir. El mandatario reiteró que considera incorrecta la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América.

El dirigente mexicano comentó “Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos”.

Ante la pregunta de un periodista sobre si es un boicot que otros países como Argentina, Ecuador, Honduras y Bolivia han apoyado la postura de no asistir, el tabasqueño dijo “No. Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad”.

López Obrador, indicó que “Aún no está del todo definido los alcances de la convocatoria, es el momento de un cambio de política en América”. Así mismo, no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos.

Por último, dijo “Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie”.