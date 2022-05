Colaboración entre la Secretaria de Seguridad del EdoMéx y la de Puebla

* Durante su intervención el Secretario de Seguridad en la entidad mexiquense, el Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, mencionó que con este ejercicio se busca cerrar filas y mandar un mensaje de que ambas dependencias son el mismo equipo y su objetivo es común.

Con el propósito de intercambiar estrategias para combatir la incidencia delictiva que afecta a las zonas limítrofes del Estado de México y Puebla, el titular de la Secretaría de Seguridad (SS) y su homólogo de dicha entidad sostuvieron una reunión en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Ecatepec.

El objetivo principal fue hablar sobre estrategias de trabajo que permitan prevenir y combatir actos ilícitos que por lo regular perjudican la zona fronteriza de ambos territorios; asimismo, se abordó el intercambio de bases de datos de información que resulten útiles para alguna de las dos dependencias.

Durante su intervención, el Secretario de Seguridad de la entidad mexiquense, el Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, mencionó que ambos estados comparten una frontera complicada, por lo que con este ejercicio se pretende cerrar filas y mandar el mensaje de que, tanto al interior como al exterior, son un mismo equipo, con una encomienda en común; alcanzar el anhelo de la seguridad de los ciudadanos.

“Nosotros no volteamos a los vecinos para responsabilizarlos, es decir no aplicamos el viven allá y vienen a robar aquí, porque al final del día, sea esa la situación, de este lado estarán delinquiendo y seguramente habrá unos que lo hagan del otro lado, ese discurso a nosotros nos tiene sin cuidado, al contrario, queremos sí, blindar las fronteras, pero con este sentido de corresponsabilidad de trabajar de la mano”, enfatizó.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, el Mtro. Daniel Iván Cruz Luna comentó que la única manera de entregarle a la ciudadanía resultados contundentes es mediante la sinergia.

“Este aspecto de coordinación para con nuestros estados vecinos siendo de los más importantes y así me permito decirlo en esta mesa, el Estado de México, por la coyuntura que esto significa, son herramientas de coordinación que a título personal siempre he dicho es la única manera de no hacer esfuerzos aislados”, apuntó.

En lo asentado, se acordó que exista una coordinación directa entre los mandos regionales, a fin de compartir radiofrecuencias y establecer un contacto de enlace para despliegues en la zona, así como la creación de operativos conjuntos para prevenir la toma de casetas, el robo de hidrocarburo y a transporte de carga; ya que son ilícitos de alto impacto que se dan en la zona fronteriza.

Otra de las encomiendas pactadas fue que los C5 de ambas Instituciones compartan información de alertamiento, así como bases de datos de información de objetivos comunes. Aunado a lo anterior, también se propuso realizar reuniones intermunicipales.

Por parte de la SS de Estado de México asistieron; el Gral. Sergio Hernando Chávez, Subsecretario de Seguridad Pública, el Arq. Víctor Manuel Aguilar Talavera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Mtro. Roberto Carlos Gutiérrez Martínez, Coordinador de Asesores del C. Secretario de Seguridad, el Mtro. Hugo de la Cuadra Mendoza, Titular del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad.

También el Mtro. Carlos Ramírez Alpizar, Titular de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, la Lic. María José González Cruz, Secretaria Técnica, el Mtro. Jesús Ramón Camacho Domínguez, Director General de Seguridad Pública y Tránsito, el Comisario Edgar Avilés Mercado, Coordinador Regional de la Zona Oriente, el Comisario Luis Antonio Salazar Palma, Coordinador Regional de Chalco.

En tanto del estado de Puebla; el Lic. Lázaro Habacuc Ortega Mondragón, Subsecretario de Coordinación y Operación Policial, el Mtro. Rafael Sánchez Hernández, Subsecretario de Inteligencia e Investigación, la Mtra. María Silvia Hernández Nava, Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas y la Lic. Elizabeth Sánchez Pérez, Titular de la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género

De igual forma, el Mtro. José Guadalupe Cerda Eufracio, Director General de Información, Luis Ignacio Sánchez Barragán, Encargado del Despacho del C5i, la Lic. Elizabeth Sánchez Pérez, Titular de la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género, la Lic. María Silvia Hernández Nava, Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, Manuel Francisco Gómez Soto, Coordinador de Despliegue Territorial de la Policía Estatal Preventiva y Agustín Cuazitl Danielt, Policía 2°.

