En México se registran los primeros casos de Hepatitis Infantil

Tras el reporte de diversos casos positivos de hepatitis atípica registrados en varios países de Europa, la Secretaría de Salud de Nuevo León ha reportado ya 4 casos.

“En Nuevo León hemos recibido reportes de cuatro pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas, hasta ahora todas estables; niños de diferentes edades los estaos monitoreando para evaluar cual es la evolución de ellos y posteriormente poderles compartir la información más completa”.

Este brote de casos de hepatitis aguda, dio inicio a principios de abril en Reino Unido, y posterior a ello, se registró en Irlanda, Holanda, Italia, Noruega y España.

Hasta el momento los únicos países del continente americano que ha tenido reportes de niños con síntomas de la hepatitis es Estados Unidos, Perú, Argentina y ahora México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que se desconoce el origen de esta hepatitis, ya que no corresponde a ningún tipo como A, B, C, D o E. Descartan la idea de que sea provocado por la vacunación anti Covid-19, puesto que el rango de edad de los pacientes, no obtuvieron vacuna en Europa.