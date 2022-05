Se acabó la novela, Marcelo Flores representará a la selección mexicana

La joven promesa, Marcelo Flores quien milita en el Arsenal de Inglaterra dio a conocer su decisión sobre cual selección representará por el resto de su carrera, eligiendo a México, selección que le ha dado mas oportunidades, sobre las de Canadá e Inglaterra, esta última que si representó en alguna ocasión.

El jugador de 18 años dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en un largo mensaje comunicando la difícil decisión y el porque el de representar al conjunto azteca, a pesar de que no le aseguran ir al mundial, caso contrario de Canada que si le darían la oportunidad.

«Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo que es importante que lo escuchen de mí directamente. Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional», aseguró Marcelo

Hace unas semanas, la federación de Canadá estuvo en contacto con el jugador de 18 años, pero en una de las llamadas, fue el propio Marcelo Flores quien les comunicó su deseo de no representar al país en el cual nació en 2003.

«Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado» añadió Flores.