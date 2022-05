«Lo mismo pasó con el COVID»: López-Gatell asegura que no debe de haber preocupación sobre los casos de hepatitis infantil aguda. La comunidad internacional ya catalogó a esta enfermedad como preocupante.

Al igual que al inicio de la pandemia, cuando se pidió a las personas no preocuparse y calculando un escenario catastrófico de 60 mil muertes por COVID, nuevamente el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió tener calma ante los casos reportados en México de hepatitis infantil aguda, pues por ahora, no es de rápida propagación.

“El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación”, afirmó López-Gatell durante la «mañanera» de Andrés Manuel López Obrador, esto a pesar de que la comunidad internacional ya catalogó a esta enfermedad como preocupante.

Actualmente se mantienen en estudio 17 casos en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), además de que se analizarán otros cuatro que se informaron el lunes que fueron detectados en los estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Durango.

A pesar del incremento de casos positivos en México, el funcionario mencionó que “la cantidad de casos identificados es muy pequeña”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el padecimiento ha sorprendido porque no se ha encontrado un agente causal relacionado con las hepatitis A,B, C, D o E.

López-Gatell recordó que hasta el momento “ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis, no se puede asegurar que sea infecciosa y no se puede descartar que sea infecciosa».

Para finalizar determinó que México no son “un patrón de propagación y no parece ser una enfermedad que tenga esas características», sin embargo esperamos que la cifra no se dispare como lo ocurrió con la pandemia del COVID-19.