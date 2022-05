Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, asegura que Canelo peleará en la entidad

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló que su gobierno se encuentra trabajando con Saúl Álvarez para volver a albergar una pelea en Guadalajara, ciudad donde nació el Canelo.

Además, Alfaro agregó que es el propio Canelo quien desea tener una pelea de box en Jalisco, por lo que tratan de que sea este mismo año por el buen rendimiento del pugilista a pesar de su última derrota ante Dmitry Bivol.

“Estamos trabajando en la posibilidad que tenemos ya, aunque no me quiero desvirar del tema, en que Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelva a pelear en su casa, en Jalisco este mismo año, por lo que ya es una opción que ya estamos trabajando”, dijo el mandatario.

Por último, el gobernante enfatizó que desean una pelea accesible para que la gente que no puede ir a los combates del mexicano en Estados Unidos viva la experiencia de ver al mejor libre por libra. Y, sobre todo, se dijo dispuesto a brindarle todo el apoyo a Canelo Álvarez.

“Lo que se tendría que analizar y la verdad yo no conozco mucho del tema, es el modelo con el que se podría hacer un acuerdo comercial para hacer este proyecto lo que he expresado es que el Gobierno de Jalisco no estaría necesariamente aportando recursos, pero sí brindando todas las facilidades para la organización, estaría como un aliado para que se genere un evento de ese tamaño en la ciudad.

“Yo creo que Saúl comparte la idea de que tiene que ser un evento también con el ánimo de que pueda ir gente que no tiene las condiciones para una pelea de este tipo, sería una oportunidad extraordinaria para que el Canelo esté cerca de su gente que lo quiere mucho y admira, y estoy seguro que será una realidad, que se dé este año o a inicios del próximo”, expresó.