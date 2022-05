No hay ruptura con Estados Unidos por cumbre: AMLO El presidente insistió en que el encuentro se debe llevar a cabo sin exclusiones

Desde Palacio Nacional, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que no hay una ruptura con Estados Unidos por su postura de no asistir a la “Cumbre de las Américas” en caso de que no asistan todos los países.

El día de hoy el dirigente mexicano se reunirá con una comisión de Estados Unidos que participa en la organización de la novena Cumbre de las Américas. Ante esto, el presidente insistió en que el encuentro se debe llevar a cabo sin exclusiones.

López Obrador, consideró que es de celebrar el anuncio estadunidense del relajamiento de algunas medidas aprobadas en la administración de Donald Trump contra Cuba. Dijo “Es un avance, un paso. Aunque quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos, es una política medieval que no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal”.

Durante su tradicional conferencia matutina, indicó que “Aún se mantiene la prudencia en la organización de la cumbre, a realizarse el 6 de junio en Los Ángeles, California, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos nos ha tratado con respeto”.

El líder del ejecutivo, mencionó que se tiene una buena relación con el presidente Joe Biden. Dijo “Nosotros tenemos mucho respeto y estimación por el pueblo de Estados Unidos. También eso hay que tenerlo en cuenta: una cosa somos los gobiernos y otra los pueblos, y nuestros pueblos tienen buena relación”.