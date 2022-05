¡Finalmente! Ex policía se declara culpable por el polémico asesinato de George Floyd. Thomas Lane fue un causante indirecto en la muerte de George Floyd, tragedia que creó el movimiento "Black Lives Matter".

Este miércoles, Thomas Lane, ex agente de la policía de Minneapolis, se declaró culpable este miércoles por complicidad en el homicidio involuntario en el trágico y polémico episodio de George Floyd, acontecido en mayo del 2020 que generó propuestas en todos los Estados Unidos y que creó el movimiento “Black Lives Matter”.

Esto fue parte de un acuerdo para que Lane no fuera acusado de otro cargo de homicidio, junto al ex agente, Alexander Kueng y Tou Thao, ya fueron condenados, aunque aún no sentenciados, por un tribunal federal por violación intencional de los derechos de Floyd.

Por otra parte, su ex colega Derek Chauvin se declaró culpable el año pasado de violar los derechos de Floyd y el tribunal federal podría condenarlo a 20 a 25 años. Un tribunal estatal lo declaró culpable de homicidio simple y homicidio involuntario y lo condenó a 22 años y medio de prisión.

Para Lane, se le dictó una condena de 3 años en prisión, la cual cumplirá en prisión en lo que se determina su sentencia final.

En el trágico suceso ocurrido en el año 2020, Lane y Kueng ayudaron a sujetar a Floyd, que estaba esposado. Lane se sujetó las piernas de Floyd y Kueng se arrodilló sobre su espalda. Thao impidió que intervinieran los testigos del hecho, por casi nueve minutos y medio.