¡Están aquí! El Pentágono confirma incremento de avistamientos OVNI en los últimos 20 años. Desde el 2000 han aumentado los avistamientos de objetos no autorizados o no identificados en la tierra.

En Estados Unidos, un alto oficial de defensa dijo a una comisión del Congreso, en la primera audiencia sobre OVNI ´S “objetos voladores no identificados”, que el número de avistamientos de estos objetos han incrementado de manera considerable desde el año 2000.

Al mismo estilo de AMLO que argumenta que los desaparecidos incrementaron en su gobierno porque ellos si los están buscando, Scott Bray dijo que el aumento de avistamientos es consecuencia de los “esfuerzos considerables” del ejército estadounidense dirigidos a “desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros”, así como a los avances tecnológicos.

A pesar de sus declaraciones, el funcionario dijo que no hay evidencia que deje en claro que estos objetos no son terrestres, pero no excluyó la posibilidad de que vengan de otro planeta o galaxia.

“No hacemos presunciones sobre lo que es o no es”, señaló Bray, quien dijo también que algunas presencias podrían tratarse de drones o aves que podrían confundir sus tan detallados redares.

“Los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial de seguridad nacional y deben ser evaluados en ese sentido”, dijo el representante demócrata Andre Carson, quien estaba a cargo de presidir el panel de la audiencia.