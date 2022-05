Claudia Sheinbaum asegura que la CDMX puede combatir la falta de agua

La administración de la Ciudad de México trabaja con diferentes programas y alternativas para combatir los problemas de falta de agua en la capital del país.

Al menos eso dice la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expone que desde hace casi tres años hay “un problema complicado”, pues la ciudad ha tenido sequías históricas, que afectan el suministro del Sistema Cutzamala.

Indicó que estamos viviendo un problema complicado desde hace dos años, que se tienen prácticamente tres años de sequía.

“Han sido de las peores sequías históricas que ha tenido la ciudad y esto afecta, particularmente por el suministro del Cutzamala”, dijo.

Sin embargo, indicó que la capital del país cuenta con varios programas para combatir la falta de agua, como sectorización y la rehabilitación de pozos, entre estos el Lerma.

“Hoy va a tener un aprovechamiento mayor. Y otros programas que permiten traer agua del exterior de la cuenca o de la propia cuenca pero del exterior de la ciudad, que suministran agua a la Ciudad de México y el Estado de México, como algunos pozos que se están abriendo cerca de la Laguna de Zumpango y al mismo tiempo van a proveer de agua a esas comunidades”, declaró.

Recientemente el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) reportó que el Sistema Cutzamala reportó al 16 de mayo un 44.9 por ciento de su nivel de llenado, lo que representa 17 por ciento menos que el nivel histórico.

Al término de su participación en la presentación del Anuario Estadístico de la Comisión de Filmaciones, la jefa de Gobierno también se pronunció sobre la reciente aprobación del aborto legal en Guerrero y su posible anulación en Estados Unidos.

“Ojalá no se dé esto en Estados Unidos, sería un retroceso. La Ciudad de México fue la primera entidad donde se abrió este derecho para las mujeres. Ahora es también un derecho para las mujeres de Guerrero. Hay personas que por religión piensan que no debería hacerse, el asunto aquí es que hayan las condiciones de que se puedan hacer en un lugar seguro y que no sea castigada una mujeres por ello”, concluyó.