Anuncia AMLO convocatoria para contratar médicos especialistas

El próximo martes 24 de mayo se darán a conocer las plazas disponibles en instituciones públicas del país para médicas y médicos especialistas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se abre la convocatoria. (…) Tenemos el compromiso de contratación inmediata a todos los médicos con los mejores sueldos”, apuntó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señaló la necesidad de contratar personal general y especializado que brinde servicio médico de calidad las 24 horas del día en todo el país, particularmente en comunidades rurales, en donde son frecuentes las defunciones a causa de infartos.

“No hay cardiólogos, ni siquiera medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. (…) No tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo y es una de las principales causas de muerte en el país. Yo no quiero eso”, aseveró.

Recordó que las convocatorias para contratar especialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se repiten durante varios años, sin embargo, los cargos no son ocupados por factores como la distancia.

El presidente recordó que al inicio de este mes, durante su gira de trabajo en Centroamérica y el Caribe, los gobiernos de México y Cuba establecieron un acuerdo en materia de salud que permitirá contratar en el país a médicos cubanos, quienes ayudarán a reforzar la atención médica en el sistema público.

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad”, expresó.

La salud, dijo el mandatario, no debe tener fronteras porque es un derecho humano.

“Si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos, pues de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida”, enfatizó.

El mandatario reiteró que el Gobierno de México no dará un paso atrás en el fortalecimiento del Plan de Salud para el Bienestar en beneficio de quienes no tienen acceso a la seguridad social.