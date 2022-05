¿Otra? Ahora AMLO incluye a Rosa Icela Rodríguez entre los presidenciables para el 2024. El mandatario hizo la mención al decir que la misma titular de la SSPC le reclamó que no la haya mencionado.

Llenando su baraja de opciones para mantenerse en el poder “bajita la mano”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sumó a una funcionaria más del Gobierno Federal como un ente presidencial para las elecciones del 2024, para este caso mencionó a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Rosa Icela Rodríguez.

Durante su conferencia matutina el mandatario dijo que la misma titular de la SSPC fue la que le reclamó que ya ha mencionado a todos, menos a ella.

“(…) Rosa Icela me ayuda muchísimo, la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana… hasta me reclaman que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una muy buena labor”, mencionó el presidente durante la conferencia mañanera.

De este modo fue como AMLO destapó a la funcionaria rumbo a las próximas elecciones del 2024 por parte de Morena, una más que se suma a la lista encabezada por Claudia Sheinbaum, la favorita de AMLO, seguida por Marcelo Ebrard.