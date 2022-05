Necesario desaparecer el influyentismo al interior de la UNAM: AMLO 

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es necesario desaparecer los “cotos de poder y el influyentismo” al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mencionó que “Los señalamientos que ha realizado a la máxima casa de estudios no pretenden dañarla, sino que es para que haya mejoras a partir de los alegatos”.

Durante su tradicional conferencia matutina detalló “Hay que respetar la autonomía de las universidades públicas, (pero) creo que ayuda la denuncia. Sin que haya injerencia del gobierno, la denuncia pública, que se ventile todo, que no haya cotos de poder reservados en donde no se informa o no haya transparencia y no es cuestionada la UNAM”.

El líder del ejecutivo, mencionó que “En la UNAM no deben mantenerse los cotos de poder ni el influyentismo. Que no copten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales, porque llegó el extremo de que la mayoría de los maestros de la UNAM eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales”.

Desde Palacio Nacional, comentó que “La casa de estudios se cubrió de derechismo, con todo respeto, y luego, pues con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaban institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada”.

López Obrador, dijo que “El hecho más reciente es que la institución tardó demasiado en retomar las actividades presenciales tras la pandemia de Covid-19, disculpen, pero nos importa la educación que es fundamental”.