Sheinbaum presentó Plan de Prevención de Violencia y consumo de sustancias

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el programa “Prevención de la Violencia y el Consumo de Sustancias” con el cual se pretende prevenir los distintos tipos de violencia y el consumo de drogas en los estudiantes de nivel secundaria en la capital del país.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno capitalina, expuso que este programa busca atender y combatir la drogadicción, a la vez que reducirá las violencias en las secundarias de la capital esto a fin de construir una ciudad de paz.

“El día de hoy nos traen una buena maravillosa noticia, la secretaria Rosa Icela y el doctor Luis Humberto, que es este programa especial para atender, combatir la adicción o la drogadicción, el acercamiento de drogas a los jóvenes, y al mismo tiempo disminuir las violencias en las escuelas”, comentó.

Desde la escuela secundaria Diurna 85, “República de Francia”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina resaltó que actualmente un millón 200 mil estudiantes de educación básica cuentan con la beca “Bienestar para niñas y niños mi Beca para Empezar”, asimismo resaltó que habrá puntos wifi en todas las escuelas públicas de la ciudad y en unidades habitacionales.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el propósito del programa es prevenir los distintos tipos de violencia y las adicciones entre los estudiantes a nivel secundaria, a fin de que los alumnos disfruten su escuela y tengan un desarrollo lejos de estas.

“No hay que caer en la tentación de probar drogas, cuando les digan que no les va a causar adicción, no lo crean, al crimen no le interesa su salud ni bienestar, al principio las regalan, luego los enganchan y los convierten en clientes y en un negocio para ellos”, comentó.

En tanto, la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, comentó que faltan 48 días para la conclusión del ciclo escolar, los cuales son muy valiosos, pues recordó que durante la emergencia sanitaria de covid – 19, las clases presenciales fueron suspendidas, para luego ser a distancia.