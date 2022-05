Protestan médicos frente a Palacio Nacional; nadie los ve

Un grupo de médicos se manifestó este jueves frente a Palacio Nacional a propósito de la contratación de profesionales cubanos, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), condenaron que “ahora nos dan la espalda” bajo la excusa de no haber presupuesto para contratarlos, después de ser tratados como ‘héroes’ durante la pandemia de COVID-19.

La doctora Diana Varela arremetió contra la afirmación del presidente López Obrador de que hacen falta especialistas en México.

“Aquí estamos nosotros para que nos tomen en cuenta. Muchos tenemos preparaciones adicionales, diplomados, maestrías y tampoco se vale que eso no se haya tomado en cuenta. Creemos que podemos si se nos ofrece una estrategia”, expuso.

La doctora acusó que desde hace 10 años no hay bases para médicos generales y que las pocas que se han dado han sido para altos funcionarios del IMSS.

Es muy triste que el presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrógradas, y no, aquí estamos.

“Queremos trabajar, queremos que se nos tome en cuenta, que se quite toda la corrupción que todavía hay en Salud”, demandó.

Detalló que solo los médicos saben de las malas condiciones en clínicas de unidades rurales y pidió que no se les juzgue tan duramente porque también “tenemos necesidades, tenemos derecho”.

“Desafortunadamente en las unidades rurales no hay infraestructura, no hay equipamiento, son zonas de inseguridad, hay compañeros que han perdido la vida, mujeres que han sido violadas y asesinadas, y no nos rehusamos a ir a zonas rurales, pero que también se diga la realidad, que no hay las condiciones”, concluyó.