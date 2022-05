Monreal advierte sobre la polarización de Morena

Con la anticipación de campañas y la apertura del proceso para elegir al candidato de Morena a la presidencia de la República, lo que se abrió fue la posibilidad de que se genere un clima de crispación entre los simpatizantes del partido en el gobierno, pero lo malo es que ello aumentará.

Esa es la advertencia que hace el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien considera que la anticipación de la campaña y la apertura del proceso tan temprano, está generando esto, y que los morenistas se deben preparar más porque va a seguir generando más encono.

“No falta el día en que – no doy ideas – te avienten un huevo, o un jitomatazo, y que pasen de las expresiones de insulto a físicas. Eso es lo que tenemos que cuidar con nuestros seguidores”, alertó.

Dijo que “es un error, es un error grave el encono y el exceso de descalificación contra otro militante de Morena. Los vamos a necesitar y este ejemplo de ayer contra Marcelo, es delicado, y nos prende focos rojos para cuidar el discurso y cuidar la unidad al interior de Morena. Sólo eso nos puede garantizar la continuidad del Movimiento en el Gobierno; sólo eso”.

Consideró que la contienda interna en Morena tiene que ser muy cuidada, porque no creo será “un día de campo para Morena”, la elección de 2024.

Ello, a pesar de la fuerza que tiene el presidente de la República, quien ya no estará en la boleta para el 2024.

“Él ayudará a impulsar, como lo está haciendo ahora en las elecciones locales, pero en la contienda del 24 será diferente, porque él no estará en la boleta, a pesar de que tenga una enorme influencia en su partido, en nuestro movimiento”.

Reconoció que el primer mandatario, “y ahí radica el gran dilema del procedimiento de selección interna del candidato a la Presidencia de la República”.

Monreal Ávila, reiteró que no se engolosina en decir que Morena tiene inevitablemente el triunfo. De ahí que llamó a la militancia a no aceptar provocaciones y a no profundizar “disputas internas con otra persona que aspira, con otro aspirante, porque finalmente a todos los va a necesitar Morena para refrendar el triunfo”.