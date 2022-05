Investigador de la UNAM asegura que contratación de médicos cubanos es contra la Constitución.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Diego Valadés, indicó que la contratación de médicos cubanos es algo en contra de la ley, pues según se indica en la Carta Magna se establece la preferencia de los mexicanos sobre extranjeros, en cargos relacionados con el gobierno.

El investigador indicó que “De los 350 mil médicos que hay en México, muchos se encuentran en situación de desempleo. Especialmente los que participaron en la pandemia por Covid-19”.

Nuevamente Valadés recordó que durante la pandemia muchos médicos fueron contratados para ayudar a combatir al COVID-19, pero ahora que ya no son “necesarios” se han quedado sin empleo.

Ante su primer postura, indicó que los médicos que se ponen a protestar están en todo su derecho, pues hay muchos elementos que podrían cubrir las vacantes que se entregarán a los cubanos.

“El problema no es que los médicos mexicanos no quieran ir, sino que hay un problema de inseguridad e ingobernabilidad en muchos estados. Y esto no es problema de los profesionales, sino del gobierno”, continuó diciendo que los médicos están defendiendo un derecho que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto. “Los comentarios de López Obrador han sido muy injustos, muy ofensivos e infundados”, finalizó.