¡Hijos de p#~%! : Nuevo modus operandi en la CDMX para asaltar con gatitos maltratados

En redes sociales se ha compartido un nuevo modus operandi que utilizan los delincuentes para asaltar en la CDMX lo pero es que ahora maltratan a gatitos para utilizarlos en su robo.

Según detallan, los cobardes golpean hasta herir gravemente a un gatito, posteriormente lo colocan a la fuerza al interior del motor de un auto, para que cuando el propietario de este llegue y escuche al minino llorar, se preocupe y abra el cofre para extraer al animalito, es en este momento cuando los delincuentes lo desprenden de sus pertenencias.

En un caso se detalló que un grupo de personas abordó a la automovilista diciéndole que intentaban rescatar un gatito que estaba en el motor de su auto.

“Ella se espantó y abrió rápidamente el auto, dejó su mochila en los asientos y abrió el cofre, sacaron a un gatito lleno de sangre y ella corrió a un veterinario a media cuadra”, platican.

Y ocho minutos después regresó y se habían llevado sus cosas del auto, mochila, compu, etc. y la señora comenzó a amenazarla para que no fuera a llamar a la policía, que mejor se fuera, que no hiciera drama”, reportaron.