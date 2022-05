Por brownies con marihuana, Barbosa ordena vigilancia en escuelas El gobernador de Puebla, insistió en que los padres deben cuidar a sus hijos, para que no se vuelva a repetir una situación así

El dirigente estatal de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) establecer medidas de cuidado en todas las escuelas para que no vuelvan a ocurrir casos de introducción de sustancias tóxicas.

Esto luego de que el pasado viernes cinco alumnos resultaron intoxicados tras haber consumido brownies con marihuana. Ante esta situación el dirigente estatal, mencionó que “Hay que impedir que vuelva a ocurrir esto, brownies de marihuana; no, bueno, al rato será arroz con leche con mota”.

El gobernador, insistió en que los padres deben cuidar a sus hijos, para que no se vuelva a repetir una situación así. El presidente de Puebla, expresó que “Entre los adolescentes se dé este tipo de comportamientos y que de manera consciente se consuma este tipo de droga”.

Barbosa Huerta, dijo que desde la casa se protege a los menores de edad, hasta a los mayores, pues si son solteros los cuidan los papás o mamás y si son casados, sus parejas. También, comentó “Los primeros que tienen que cuidar a los jóvenes son sus papás. Por favor señores, no nos hagamos, a los niños, a los menores hay que hacerlos crecer, volverlos hombres y mujeres de bien, y no hacernos como que no sabemos nada de su vida”.