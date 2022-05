Exigen luminarias a presidenta municipal de Valle de Bravo Michelle Núñez Ponce presume una serie de acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus gobernados, pero no todos están satisfechos.

Michelle Núñez Ponce se ha dado a la tarea de gobernar un municipio complicado: Valle de Bravo, pero de acuerdo con habitantes del lugar, ha errado en sus acciones, puesto que se advierte que busca beneficiar a los sectores más pudientes.

Señalan que la presidenta municipal realiza una campaña de reparación de luminarias, lo cual agradecen, pero el problema estriba en que lo está haciendo en zonas donde el pueblo llega a ir de pasada.

Ejemplifican que con la inseguridad a todo lo que da, resulta necesario que se mantenga una buena iluminación en las calles durante la noche, y que lo que no parece ver la presidenta municipal, es que en las zonas populares es donde hacen falta, no tanto en los residenciales y vialidades primarias.

Mencionar que aparentemente la presidenta no ha tomado medidas que apoyen al pueblo, ya que se le ha hecho saber que varias lámparas no sirven a lo largo del municipio, no solo en las zonas de las personas adineradas.

Mencionan que en Santa María Pipioltepec, por la zona de la Lagunita, que es una zona popular, por las noches está muy oscuro, ya que no cuentan con luminarias y, dado el terreno, es propicio para los asaltos.

Otro punto que Núñez Ponce parece no tomar en cuenta, es el de San Nicolás Tolentino, donde precisan con urgencia una red de luz rumbo a Ixtapan.

Los ciudadanos mantienen una actitud de reserva, porque pareciera que la presidenta municipal sirve a determinados intereses y no tiene intención alguna de velar por el bienestar del pueblo, sobre todo de quienes menos tienen.