López Obrador: Se investiga a fondo todos los casos de periodistas asesinados AMLO reiteró que en su gobierno no hay impunidad para nadie

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que “En todos los casos de periodistas asesinados se están haciendo investigaciones a fondo y no habrá impunidad”. Ante el caso específico del periodista Luis Enrique Ramírez asesinado el 5 de mayo en Culiacán, dijo que pidió al gobernador Rubén Rocha Moya que atendiera el caso personalmente.

En su tradicional conferencia matutina en esta ocasión desde Sinaloa, mencionó que el tema del periodista Enrique Ramírez, se abordó durante la reunión que sostuvo en la mañana con la mesa de seguridad, integrada por autoridades federales y estatales, detalló que en los próximos días se sabrá más del caso.

Desde Sinaloa, el tabasqueño, indicó que “Se ha avanzado mucho en la investigación y que es muy poco lo que falta para saber lo ocurrido y que se finquen responsabilidades a los presuntos responsables”. Además, resaltó que “Su gobierno puede afirmar que no habrá impunidad ni en este ni en ningún homicidio porque no tiene complicidades”.

El líder del ejecutivo federal reiteró “Ahora no hay impunidad para nadie. Nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México”. Sentenció “Tengan confianza en que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia. Esto ya cambió”.

López Obrador, señaló que “No va a cambiar la estrategia de su gobierno en materia de seguridad, pues está dando resultados”. Detalló que “El delito que más ha costado trabajo abatir son los homicidios dolosos. “En los primeros años tuvimos incrementos, ya no igual, pero no bajaba. Ha empezado a bajar en los últimos ocho meses o un año”.